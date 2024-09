Papa Francisco visita Luxemburgo para falar com o 'coração da Europa'

Apesar das dificuldades, Francisco visitou quatro países do sudeste da Ásia e da Oceania no início de setembro, uma longa viagem de 33.000 quilômetros.

O papa desembarcou no aeroporto Findel de Luxemburgo, onde foi recebido pelo grão-duque Henri, pela grão-duquesa María Teresa e pelo primeiro-ministro Luc Frieden.

Francisco não cumprimentou os jornalistas um por um a bordo do avião, como é tradicional. "Não me sinto" (capaz), explicou, com um aspecto cansado. O jesuíta argentino sofreu uma gripe no início da semana.

Em um cenário internacional muito tenso, o papa discursará para "o coração da Europa" e falará "sobre o papel que deseja desempenhar no mundo em um futuro próximo" para o acolhimento e a solidariedade entre as nações, segundo o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.