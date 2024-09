O minucioso trabalho dos advogados de defesa no julgamento do caso Pelicot na França

Ante os magistrados, as advogadas Isabelle Crepin-Dehaene e Nadia El Bouroumi atacaram frontalmente a vítima, que se tornou um ícone da luta contra as agressões sexuais às mulheres, acusando-a de possuir moral fraca e insinuando que teria consentido os atos.

Desde 2 de setembro, este tribunal julga 50 homens por terem estuprado ou agredido sexualmente Gisèle Pelicot, a quem seu ex-marido drogou sem o seu conhecimento para fazê-la dormir, em um julgamento acompanhado de perto na França e no mundo.

Ao cruzar o salão do tribunal de Avignon, no sul da França, Gisèle Pelicot é aplaudida. Os advogados de defesa, por outro lado, são vaiados, marca de sua difícil tarefa, complicada por algumas declarações polêmicas.

A vítima respondeu sem rodeios. "Desde que cheguei a este tribunal, me sinto humilhada. Chamaram-me de alcoólatra, afirmaram que eu estava em estado de embriaguez, que sou cúmplice", declarou.

- "Opiniões" -

El Bouroumi, que há anos comenta no Instagram os julgamentos que acompanha, negou ter "zombado" de Gisèle Pelicot, após uma polêmica publicação em sua conta seguida por cerca de 50 mil pessoas.

"Desde o início deste julgamento, tenho sofrido ameaças, assédio, insultos públicos. Os meus filhos também são vítimas de assédio (...) Esta pressão incessante do público e dos meios de comunicação me amordaça e me impede de defender imparcialmente os meus clientes", escreveu.