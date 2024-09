Napoli goleia Palermo (5-0) e vai às oitavas da Copa da Itália

Aproveitando o bom início de temporada no campeonato (é atualmente o 2º colocado com dez pontos) e apesar das entradas tardias de vários titulares regulares como Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku, os napolitanos, revigorados pelo técnico Antonio Conte, encaminharam a vitória logo cedo com dois gols nos primeiros 15 minutos do belga Cyril Ngonge (aos 7 e 12 minutos de jogo).

O Palermo, reduzido a dez jogadores a partir do minuto 58, sofreu mais dois gols sendo que um deles do escocês Scott McTominay, seu primeiro com a camisa do Napoli.

Este derby do sul da Itália foi, como costuma acontecer, agitado nas arquibancadas. O início do segundo tempo começou com sete minutos de atraso devido a fogos de artifício e bombas de fumaça lançadas entre os 'ultras'.

Nas oitavas de final, em dezembro, o Napoli vai enfrentar a Lazio, que entrará na competição junto com os outros sete times do top 8 da temporada anterior.