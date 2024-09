Los Angeles FC conquista sua primeira US Open Cup com um gol de Giroud

O Los Angeles FC (LAFC) se consagrou campeão da US Open Cup ao derrotar na final o Sporting Kansas City por 3 a 1 na noite de quarta-feira (26), com um gol do francês Olivier Giroud e outro do mexicano Omar Campos na prorrogação.

Giroud abriu o placar no início do segundo tempo (53') diante dos torcedores no BMO Stadium, mas o alemão Erik Thommy empatou pouco depois (60') levando o jogo para a prorrogação.

O jovem lateral Omar Campos, aos 102 minutos, e o serra-leonese Kei Kamara, aos 109, marcaram os gols que deram ao LAFC o primeiro título do torneio de futebol mais antigo dos Estados Unidos, que chegou à sua 109ª edição.