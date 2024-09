Israel afirma que atacou 75 alvos do Hezbollah no Líbano

O Exército de Israel anunciou que, durante a madrugada de quinta-feira, atacou 75 alvos do movimento pró-Irã Hezbollah no sul e leste do Líbano.

"Durante a noite, o Exército (...) atingiu 75 alvos terroristas pertencentes ao Hezbollah na área do Bekaa", leste do Líbano, "assim como no sul" do país, informaram as Forças Armadas em um comunicado.

Os alvos atacados incluíam depósitos de munições e plataformas de lançamento de projéteis.