Futebol da Groenlândia quer entrar no cenário internacional

Nas ruas, há muitas crianças com uma bola nos pés no verão e os campos de grama sintética – um dos mais majestosos de Uummannaq (oeste) à sombra dos icebergs – ficam lotados para a ocasião.

Porém, o futebol – e especialmente a Premier League inglesa – faz vibrar os quase 57 mil habitantes da maior ilha do mundo, com 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de quatro vezes a área da Espanha.

"Atualmente é o único lugar do planeta que não é membro de uma federação regional de futebol", disse à AFP o técnico Morten Rutkjaer, no cargo desde 2020.

Assim como seus companheiros, Frederiksen não é um profissional. Ele trabalha em uma creche e treina no final do expediente. Em torneios fora de casa, como os Jogos das Ilhas Guernsey, ele tira dias de folga.

Os rigores do clima fazem com que a temporada ao ar livre ocorra apenas de maio a agosto, enquanto o campeonato local é disputado em uma única semana no início de agosto, embora seus organizadores esperem poder chegar a acordos para jogar no exterior em acampamentos homologados, assim como as Ilhas Feroe, que disputaram uma partida das Eliminatórias para a Eurocopa da Suécia realizada em 1992.

- Um sonho de infância -

Jogadores e torcedores, longe dessas considerações, já estão entusiasmados com a ideia de ter um status internacional reconhecido. "É um sonho de infância que vai se tornar realidade", diz Frederiksen. "Isso trará alegria, um sentimento de orgulho".