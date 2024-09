Corte Interamericana condena Chile por reduzir penas por crimes contra a humanidade

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, nesta quinta-feira (26), o Chile por reduzir as penas dos condenados por crimes contra a humanidade perpetrados durante a ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990).

O tribunal continental, com sede em San José, declarou em sua decisão "a responsabilidade internacional do Estado do Chile pela violação, entre outros, dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial em detrimento de 49 vítimas e do direito à integridade do pessoal de 99 membros da família".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os fatos ocorreram entre 2007 e 2010, quando o Supremo Tribunal do Chile, em um "processo de revisão das sentenças", concedeu "meia prescrição" aos condenados por desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais durante a ditadura de Pinochet.