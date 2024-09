Com um a menos, Tottenham vence Qarabag (3-0) em sua estreia na Liga Europa

No entanto, a visão do atacante sul-coreano Son tendo que deixar o campo aos 70 minutos será preocupante para Postecoglou, que não pode se dar ao luxo de ficar sem seu capitão talismã por um longo período.

A expulsão precoce de Radu Dragusin não foi um obstáculo para o time do técnico Ange Postecoglou, que partiu para cima e conseguiu o triunfo no Tottenham Hotspur Stadium graças aos gols de Brennan Johnson, Pape Sarr e Dominic Solanke.

O Tottenham estreou na Liga Europa com uma vitória de 3 a 0 sobre o Qarabag nesta quinta-feira (26), apesar de jogar mais de 80 minutos com 10 homens, num jogo em que Son Heung-min se machucou e gerou preocupação entre os londrinos.

Adversários mais difíceis aguardam os Spurs, mas os jogadores mostraram confiança na estreia. O jogo começou com um atraso de 37 minutos depois que o Qarabag ficou preso no trânsito londrino.

Os Spurs abriram o placar aos 12 minutos com o terceiro gol de Johnson em seus últimos três jogos.

O Qarabag cedeu a posse de bola e Solanke deu uma assistência para o atacante galês Johnson finalizar de longe.

Sarr marcou o segundo do Tottenham depois que o goleiro do Qarabag Mateusz Kochalski fez uma confusão ao tentar interceptar uma cobrança de escanteio no início do segndo tempo (52').