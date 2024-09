China afirma que teste balístico foi 'legítimo' e não muda sua doutrina nuclear

O Ministério da Defesa da China afirmou nesta quinta-feira (26) que recente teste no Pacífico Sul de um míssil balístico intercontinental, equipado com uma ogiva fictícia, foi "legítimo", apesar dos protestos de vários países da região.

O país testou na quarta-feira no Pacífico Sul um míssil balístico, equipado com uma ogiva fictícia, o primeiro lançamento do tipo em décadas.

O teste aconteceu em um contexto de rivalidade com os Estados Unidos no Oceano Pacífico, de tensão com as Filipinas sobre a soberania no Mar da China Meridional e de hostilidade aberta com Taiwan, uma ilha de governo democrático que Pequim reivindica como parte de seu território.

As autoridades da Polinésia Francesa disseram à AFP que o míssil caiu perto da sua zona econômica exclusiva. França e Estados Unidos foram previamente notificados sobre o teste.