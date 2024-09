'Catastrófico' furacão Helene se aproxima da Flórida

O NHC prevê que toque o solo perto da Big Bend na noite desta quinta-feira ou nas primeiras horas de sexta, alertando que ventos "prejudiciais poderiam avançar pelo interior, incluindo as áreas mais altas no sul dos Apalaches".

O Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami informou que uma tempestade rápida atingiu a categoria 2 na manhã desta quinta-feira, com ventos de 155 quilômetros por hora nas águas quentes do Golfo do México.

Além de tempestades e ventos fortes, alertou para inundações perigosas e deslizamentos de terra no sul dos Apalaches.

"Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos imediatamente", recomendou o centro.

Vários estados estão na possível trajetória do furacão. Atlanta, na Geórgia, a centenas de quilômetros da Costa do Golfo, sofrerá ventos com força de tempestade tropical e chuvas intensas até sexta-feira, segundo as previsões.