Botafogo vence São Paulo nos pênaltis (5-4) e vai às semifinais da Libertadores

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira (26) para as semifinais da Copa Libertadores-2024 ao eliminar o São Paulo nos pênaltis (5-4) no jogo de volta que terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar na capital paulista.

Apesar de jogar diante do estádio do Morumbi lotado, com mais de 60 mil espectadores, o Botafogo não se intimidou e o roteiro da partida foi praticamente o mesmo do jogo de ida (0 a 0), embora desta vez com gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais uma vez com domínio avassalador no primeiro tempo, o Botafogo apresentou com seriedade suas credenciais para conquistar sua primeira Libertadores.