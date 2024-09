Biden promete a Zelensky que 'Rússia não vencerá'

"A Rússia não vencerá. A Ucrânia vencerá e continuaremos a apoiá-los em cada passo", afirmou Biden, no começo da reunião com Zelensky.

Zelensky saudou o anúncio, que, segundo ele, promoverá a vitória na guerra iniciada com a invasão do seu território pela Rússia. Além disso, Biden pediu a celebração de uma reunião de cúpula na Alemanha com a participação de 50 países aliados da Ucrânia, “para coordenar os esforços”.

Na parte da manhã, Zelensky foi recebido pelos líderes dos partidos Republicano e Democrata no Senado, ambos vestidos com gravatas amarelas e camisas azuis, cores da bandeira ucraniana. O ucraniano "revelou os pontos principais do seu plano de vitória", segundo o resumo da reunião distribuído por sua equipe.

Zelensky chegou a Washington para apresentar seu "plano de vitória" um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter ameaçado uma possível mudança na doutrina sobre o uso de armas nucleares. "É um sinal que alerta estes países para as consequências de participarem em um ataque ao nosso país com vários meios, não necessariamente nucleares", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.