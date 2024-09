Aumenta pressão internacional na ONU sobre governo de Maduro na Venezuela

Cerca de trinta países, liderados por Estados Unidos e Argentina, pediram nesta quinta-feira aos líderes políticos venezuelanos que iniciem negociações "construtivas e inclusivas" para uma "transição com garantias" para resolver a crise política e "restaurar as instituições democráticas pacificamente".

As vozes da comunidade internacional se elevaram contra o governo de Nicolás Maduro durante a maior cúpula diplomática anual da ONU em Nova York, pedindo que o mandatário venezuelano coloque fim à crise pós-eleitoral e inicie um diálogo com a oposição para iniciar uma transição pacífica.

A proclamação do presidente esquerdista desencadeou protestos que deixaram 27 mortos - dois deles militares - quase 200 feridos e mais de 2 mil detidos, segundo cifras oficiais.

Liderada por María Corina Machado, a oposição publicou em um site cópias de cerca de 80% das atas eleitorais, que demonstrariam a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia. O opositor se exilou na Espanha no início de setembro após permanecer mais de um mês na clandestinidade.

Maduro foi declarado vencedor com 52% dos votos para um terceiro período consecutivo, sem ter apresentado até agora os resultados detalhados da contagem, como exigido por lei.

Uma missão de observadores do Centro Carter considerou que a eleição "não se adequou aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada como democrática".

"Se temos um objetivo único, este é garantir que a vontade e os votos do povo venezuelano sejam realmente respeitados, que possam determinar seu próprio futuro" e suas vozes sejam "ouvidas", disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, na abertura da reunião realizada com países, na maioria, europeus e alguns latino-americanos. Entre estes, não estavam Brasil, Colômbia ou México.

"Todos sabemos o que vem acontecendo há muito tempo neste país. E muitos governos e muitos líderes mundiais têm olhado para o lado, por falta de interesse de alguns deles, ou lamentavelmente, alguns por interesse", enfatizou.

O chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, também havia considerado "imperativo o respeito pela vontade do povo venezuelano" e condenou as "detenções ou ameaças contra os líderes políticos".

- 7,8 milhões de migrantes -