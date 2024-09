Atlético de Madrid vence Celta de Vigo (1-0) com gol de Julián Álvarez no fim

A três dias do dérbi madrilenho contra o Real Madrid, o Atlético de Madrid conquistou nesta quinta-feira (26) a vitória na visita ao Celta de Vigo (1-0), pela sétima rodada de LaLiga, graças a um gol nos últimos instantes do argentino Julián Álvarez.

Durante muitos minutos sem conseguir desenvolver o seu jogo e de levar perigo à área da equipe 'celeste', o time 'colchonero' (3º colocado com 15 pontos) obteve o suado triunfo no minuto 90, quando o atacante campeão mundial de 2022 finalizou um cruzamento perfeito do francês Antoine Griezmann, que mais uma vez foi decisivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

'La Araña' havia deixado o banco para entrar em campo no início do segundo tempo (54').