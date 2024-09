Zelensky apresentará termos de plano de vitória em guerra para Biden

Os detalhes do plano de Zelensky foram mantidos em sigilo até que possam ser formalmente apresentados ao presidente Joe Biden. Mas os contornos do projeto incluem a necessidade de ação rápida nas decisões que os aliados ocidentais vêm ponderando desde o início da invasão, em 2022.

Embora a demora do Ocidente tenha ampliado as perdas da Ucrânia, algumas autoridades, diplomatas e analistas ucranianos temem que o objetivo de Kiev de implementar o plano antes da posse presidencial dos EUA em janeiro possa estar fora de alcance.

Uma autoridade, que falou aos repórteres sob condição de anonimato, disse que o elemento militar do plano lida com o que a Ucrânia acha que precisa no curto prazo para manter pressão sobre a Rússia e, com sorte, forçá-la a sentar na mesa de negociações.

Além da exigência de filiação à Otan, o plano busca reforçar as defesas da Ucrânia, incluindo as capacidades de defesa aérea. Também é esperado um pedido de aumento das sanções para enfraquecer a economia e o setor de defesa da Rússia.