Trump acusa Zelensky de se negar a 'concluir acordo' para encerrar a guerra

"Seguimos dando bilhões de dólares a um homem que se nega a concluir um acordo", disse Trump, em comício na Carolina do Norte. “Cada vez que ele veio ao nosso país, saiu com 60 bilhões de dólares”, acrescentou o republicano, que descreveu o presidente ucraniano como, “provavelmente, o maior vendedor da Terra”. "O que lhe resta agora? O país está absolutamente destruído”.

Os comentários de Trump foram feitos pouco depois de Zelensky acusar na ONU a Rússia de planejar ataques potencialmente catastróficos contra centrais nucleares ucranianas.

Trump afirmou no começo do mês que tinha um plano para acabar com a guerra, mas que somente o revelaria se vencesse as eleições presidenciais de novembro.

mlm/md/erl/atm/lb/mvv