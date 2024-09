Sem seu mentor, Dries Van Noten mantém o sarrafo alto nas passarelas de Paris

O estilista belga Dries Van Noten deixou o comando de sua marca em junho, mas seus colaboradores demonstraram, nesta quarta-feira (25), seu "savoir faire", ao apresentar uma coleção feminina sonhadora e cheia de cor na Semana da Moda de Paris. Todas as cores exuberantes de Van Noten estiveram presentes, com seus cortes clássicos e excêntricos, apresentando-se como um sonho exótico de um safári africano, com estampas em degradê sutis de peles de serpente, crocodilo e leopardo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Momentos depois, viajamos para Bornéu, com estampas de seda, tudo acompanhado por uma série de surpreendentes sapatos de salto com efeito "trompe-l'oeil".

Em sua saída, Dries Van Noten, entregou as chaves do estúdio à sua equipe, afirmando: "Eu me preparei para este momento". A marca, pouco conhecida do grande público, atrai uma comunidade de fiéis seguidores, que colecionam suas peças práticas e atemporais, que raramente aparecem no mercado de segunda mão. Em Courrèges, por sua vez, outro estilista belga, Nicolas di Felice, acentuou com intensidade o estilo sexy, dando continuidade à celebração dos códigos sessentistas da casa francesa, adicionando um toque subversivo, com óculos pretos tipo máscara, silhuetas estilizadas e tops que parecem pequenos pedaços de tecido flutuando sobre a pele.