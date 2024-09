Rússia inicia processo para proibir adoção de crianças em países que permitem a transição de gênero

Esta proibição afeta cidadãos de países que permitem a "mudança de sexo por meio de intervenção médica, incluindo o uso de medicamentos", além da modificação do gênero indicado em "documentos de identidade", de acordo com a legislação.

"Com esta lei protegemos a criança", comemorou Viacheslav Volodin, presidente da Duma (a câmara baixa do Parlamento) e próximo de Putin, após a votação.

No total, 397 deputados votaram a favor deste texto e apenas um contra.

Desde 2013, o país já proíbe a adoção por casais homossexuais estrangeiros ou cidadãos solteiros de países onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal.

Os deputados que promoveram este projeto querem evitar que os pais adotivos possam "mudar de sexo" ou "mudar o sexo do filho adotado" que, segundo eles, deveria ser "criado em uma família tradicional".

Para entrar em vigor, o projeto de lei deverá ser aprovado em mais duas leituras na Duma, depois no Conselho da Federação (câmara alta) e promulgado por Putin. Estas duas últimas etapas são uma mera formalidade.

O presidente russo considera o seu país o símbolo dos valores "tradicionais", em contraste com o que vê como a "decadência" moral do Ocidente devido à sua "tolerância" com a comunidade LGBTQIAPN+.

bur/mab/es/aa/fp