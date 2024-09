Rússia afirma ter tomado duas novas localidades no leste da Ucrânia

A Rússia afirmou, nesta quarta-feira (25), que tomou outras duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde suas tropas continuam seu avanço, apoiadas em sua superioridade numérica e de homens.

"Unidades do grupo do Sul libertaram as localidades de Ostroye e Grigorovka" (Gostré e Grigorivka em ucraniano), indicou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

O Ministério não revela onde essas aldeias estão exatamente, mas uma localidade com nome de Gostré está ligeiramente ao leste da cidade de Kurakhove, controlada pelas forças de Kiev.