Putin diz que potência nuclear que apoiar ataque ao país pode ser considerada agressora

O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que uma potência nuclear apoiando o ataque de outro país à Rússia será considerada participante da agressão sob uma nova versão da doutrina nuclear de Moscou.

Falando durante a reunião de quarta-feira, 25, do Conselho de Segurança da Rússia, Putin anunciou que uma versão revisada do documento diz que um ataque contra a Rússia por uma potência não nuclear com apoio de uma potência nuclear será visto como um "ataque conjunto à Federação Russa". Putin não especificou se a Rússia poderia responder a tal ataque com armas nucleares.

As regras atuais dizem que Moscou poderia usar seu arsenal nuclear "em resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa contra ela e/ou seus aliados, bem como no caso de agressão contra a Federação Russa com o uso de armas convencionais quando a própria existência do estado estiver em risco".