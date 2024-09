Prestes a completar 90 anos, Brigitte Bardot confessa: 'preferia ter 20!'

"Está chovendo torrencialmente e tenho toda a minha correspondência para abrir". A poucos dias de completar 90 anos, Brigitte Bardot, ícone internacional do cinema, conversou com a AFP de Saint-Tropez, no sul da França, sobre sua vida e suas lutas. A estrela francesa, que deixou o cinema há meio século e que suscitou muitos comentários por suas opiniões e apoio à extrema direita, falou por 20 minutos com a AFP por telefone. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bardot dedica toda sua energia à causa animal. Tem uma fundação em seu nome, que continua a dirigir e que ainda espera, durante a sua vida, ver proibido o consumo de carne de cavalo.

Pergunta: Sábado, 28 de setembro é um dia especial, completará 90 anos... Resposta: Agradeço, mas já estou cansada desse aniversário. Já cansei porque é um assédio, sou muito requisitada em todos os lugares! Felizmente não faço 90 anos todos os dias. P: Muitas pessoas pensam em você!

R: É adorável, mas chega um momento em que você tem que dizer basta. Às vezes digo a mim mesmo que preferiria ter 20 anos! P: Se tivesse vinte anos, a veríamos nos filmes novamente. R: Não, isso acabou! Estou muito feliz por ter chegado a uma idade tão avançada.

P: Como você se sente nessa idade? R: Realmente não penso nisso. Para mim todos os dias são iguais... encaro-os com a mesma facilidade de antes. (...) vejo o tempo passar e parece que está tudo indo muito bem. P: O que faz você se sentir bem?

R: Prefiro dizer o que me faz sentir mal... Por exemplo, animais: as coisas não melhoram. O que me faz bem é a minha maneira de ver a vida, de me interessar pela natureza, de fugir da humanidade. Fujo da humanidade e tenho uma solidão silenciosa que me faz muito bem. P: Qual seria o melhor presente de aniversário? R: O presente mais lindo que eu poderia ter recebido, depois de 50 anos de apelos a governos e presidentes, seria a abolição do consumo de carne de cavalo. Quando saí do cinema foi a primeira coisa que pedi. Que cavalos não deveriam mais ser mortos e comidos na França. Bem, não recebi nada! Teria sido um presente maravilhoso para mim.

P: Você ainda acha que verá essa proibição durante sua vida? R: Estou há 50 anos gritando e não me deram nada. Não tenho tempo para esperar mais 50 anos. P: Você está decepcionada com o mundo político?