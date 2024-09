Oposição pede anulação da decisão que validou vitória de Maduro na Venezuela

O ex-candidato presidencial venezuelano Enrique Márquez, acompanhado por cerca de 20 chavistas dissidentes, solicitou à Suprema Corte do país a anulação da sentença dessa mesma instância que validou a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

O opositor Márquez, ex-diretor do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), apresentou o recurso à Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de servir ao chavismo no poder.

"Estamos pedindo e mostrando os vícios de inconstitucionalidade que apresenta a sentença número 31 do mês de agosto passado (...) Mostramos os vícios de inconstitucionalidade, sobretudo a violação da soberania popular garantida no sufrágio do devido processo", disse Márquez a jornalistas após entregar o documento.