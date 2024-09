O trágico fim de dois jovens palestinos libertados na trégua em Gaza

Recém-libertado de uma prisão israelense, Wael Masha comemorou apoiado nos ombros de seus amigos nas ruas do campo de refugiados palestinos de Balata, na Cisjordânia, antes de retornar à sua casa e beijar os pés de sua mãe.

O jovem, que tinha 17 anos quando foi detido, abraçou a jihad após sua libertação e sabia quais poderiam ser as consequências, segundo sua família.

"Ele adorava estudar e consertar computadores e celulares", conta Hanadi Masha à AFP de sua casa no campo de refugiados de Balata, a leste de Nablus, rodeada de fotografias de seu filho sorridente.

"Depois de sair da prisão, ele ficou com rancor por tudo que viu lá dentro", diz.

As consequências da guerra em Gaza, iniciada há quase um ano, tiveram impacto na Cisjordânia. As autoridades estimam que pelo menos 680 palestinos foram mortos neste território pelas forças israelenses e pelos colonos desde o ataque do movimento islamista Hamas, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra.

As autoridades de Israel estimam que pelo menos 24 israelenses, incluindo soldados, foram mortos em ataques palestinos na Cisjordânia no mesmo período.