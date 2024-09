O surfista, a nacionalista, o 'amigo' de Trump... os candidatos a chefe de Governo do Japão

O Japão pode ter sua primeira chefe de Governo, ou o primeiro-ministro mais jovem de sua história, após uma votação interna do partido governante prevista para sexta-feira (27), que é considerada a mais imprevisível dos últimos anos. Nove candidaturas, incluindo duas mulheres, disputam a liderança do conservador Partido Liberal Democrático (PLD), abalado nos últimos meses por um escândalo de financiamento irregular. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A legenda tem maioria parlamentar e o vencedor da disputa interna assumirá o cargo de primeiro-ministro ou primeira-ministra da quarta maior economia mundial.

Na política externa, o vencedor ou vencedora terá que enfrentar um panorama complicado na área da Defesa, com uma China cada vez mais assertiva na região e uma Coreia do Norte que não para de testar armamento, o que aumenta a preocupação dos países vizinhos. Na política interna, o próximo chefe Governo terá a missão de estimular a economia em um cenário de aumento das taxas de juros, depois que o Banco Central deixou para trás sua política monetária acomodatícia, e de crise demográfica, com o envelhecimento da população. A seguir, um breve perfil dos principais candidatos e candidatas:

O surfista e herdeiro Shinjiro Koizumi, surfista, é filho do popular ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi (2001-2006). Ele foi ministro do Meio Ambiente de 2019 a 2021, cargo em que promoveu as energias renováveis.

Também aproveitou o benefício da licença-paternidade durante sua gestão à frente do ministério, para dividir as tarefas familiares com a esposa, apresentadora de televisão. Mas isso não o torna mais querido pelos veteranos do PLD, que podem considerar Koizumi, de 43 anos, muito jovem para liderar o governo do país. O modelista

Shigeru Ishiba é um ex-ministro da Defesa muito popular entre os eleitores, mas nem tanto entre os deputados do partido, o que já provocou quatro tentativas fracassadas de liderar o partido. O político de 67 anos questionou os recentes aumentos das taxas de juros por parte do Banco do Japão e defende ações para lutar contra a saída dos moradores das zonas rurais. Ele é conhecido como fã de seus modelos militares em miniatura — incluindo o de um porta-aviões soviético que produziu para a visita de um ministro da Defesa da Rússia.

A nacionalista A ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi, tem um perfil nacionalista, apreciado pela ala mais conservadora do PLD. Ela era próxima do ex-primeiro-Shinzo Abe, assassinado em 2022 e cujos seguidores ainda têm muita influência no partido. Takaichi, 63 anos, visita com frequência o santuário xintoísta Yasukuni, que homenageia os japoneses mortos em combate, incluindo vários criminosos de guerra. Sua nomeação como chefe de Governo provocaria, previsivelmente, irritação na China e na Coreia do Sul, que não esquecem os crimes cometidos pelo Japão em seus países antes e durante a Segunda Guerra Mundial.