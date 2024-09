O destino incerto dos 64 reféns considerados vivos em Gaza

Em 7 de outubro de 2023, durante o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, 251 pessoas, algumas já mortas, foram sequestradas e levadas para Gaza.

Depois de quase um ano de cativeiro, é incerto o destino dos 64 reféns que se acredita ainda estarem vivos na Faixa de Gaza, principal moeda de troca do Hamas para obter um cessar-fogo e a libertação dos prisioneiros palestinos.

Deste total, 117 pessoas, principalmente mulheres, crianças e trabalhadores estrangeiros, recuperaram a liberdade, a maioria durante a única trégua no conflito, que durou uma semana em novembro de 2023.

Cinquenta e dois reféns são homens e dez mulheres, incluindo cinco mulheres militares. No total, 11 soldados permanecem cativos.

O último foi Kaid Farhan Alkadi, libertado em 27 de agosto no sul da Faixa de Gaza.

Desde o fim da trégua, em 1º de dezembro de 2023, apenas sete reféns foram libertados em operações do Exército israelense.

Anteriormente, o movimento islamista palestino havia anunciado várias vezes a morte de reféns, o que Israel não confirmou, incluindo as de Kfir Bibas (um ano), do seu irmão mais velho Ariel (cinco anos) e da sua mãe.

O Exército israelense acusa o Hamas de ter executado outras seis pessoas em agosto: Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino, encontrados mortos por soldados em um túnel em Rafah, no sul de Israel.

Pelo menos 28 sequestrados vivos morreram em Gaza. Três deles, Yotam Haim (28), Samer Al Talalqa (25) e Alon Lulu Shamriz (26), foram mortos por engano por tiros do Exército israelense em 15 de dezembro de 2023.

- Nir Oz e Nova -

A maioria dos reféns em Gaza que se acredita ainda estarem vivos foram sequestrados no kibbutz Nir Oz ou no Festival Nova Music.

Nir Oz foi a única comunidade que registrou mais reféns (acima de 70) do que mortes (mais de 40), incluindo trabalhadores estrangeiros.

O Nova Music, no qual participaram mais de 3.000 pessoas, aconteceu entre o Kibutz Reim e Beeri, muito perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

No total, pelo menos 370 pessoas foram massacradas no local e 43 sequestradas, das quais apenas nove saíram com vida até agora.

- Famílias separadas pelas libertações -

Em certos casos, a trégua de novembro de 2023 libertou alguns membros de uma família, mas não todos.

Foi o que aconteceu com os adolescentes franco-israelenses Nir Oz e Eitan Yahalomi – cujo pai Ohad permanece em cativeiro – e Erez e Sahar Kalderon, cujo pai Ofer permanece sequestrado em Gaza.

