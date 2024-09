Na ONU, Macron exorta Israel a evitar conflito maior no Líbano e a negociar cessar-fogo em Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou contra uma escalada da guerra no Oriente Médio e defendeu o avanço de negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Macron exortou Israel a evitar o aumento das hostilidades no Líbano e exigiu que o Hezbollah pare os ataques ao território israelense.

Macron voltou a condenar os atos "terroristas" do Hamas contra Israel e reforçou o direito do país em responder ameaças à sua integridade. No entanto, o líder francês reconheceu que a guerra já se estende por um período excessivamente longo. "Um cessar-fogo permanece uma prioridade para todos nós", disse.

Ele reiterou apoio às negociações mediadas por EUA, Egito e Catar para assegurar a paz na região. Em particular, argumentou que uma trégua deve se concretizar o mais breve possível com a volta dos reféns do Hamas. "Essa é uma posição que mantemos desde outubro de 2023", lembrou.