Madeleine McCann: principal suspeito teria admitido rapto de uma menina

O principal suspeito na investigação do caso Madeleine McCann, Christian Brueckner, supostamente confessou ter sequestrado uma jovem de seu apartamento de férias no Algarve, em Portugal. Ele teria relatado isso ao seu ex-companheiro de cela, que posteriormente repassou as informações ao tribunal de justiça alemão. O ex-companheiro de cela de Brueckner, Laurentiu Codin, disse ao tribunal que o suspeito confessou ter sequestrado uma criança em Portugal. Codin, de 50 anos, relatou que o homem fez a confissão enquanto ambos estavam em prisão preventiva na mesma prisão.

Ele havia falado na audiência que "havia uma conversa sobre uma garota, não sei se o que ele disse era verdade ou não. Falou que tinha um ônibus e que a tinha levado com ele", acusou Codin. "Ele disse que ficou com algumas delas, mas não com outras, mas nunca disse que as matou. Estamos falando de meninas, não de meninos. Ele me contou sobre duas, disse que pegou alguém, fez sexo com ela, mas não a matou", detalhou.

Madeleine McCann: Christian Brueckner, o principal suspeito do caso A informação surgiu depois que investigadores alemães nomearam Brueckner como o principal suspeito do sequestro da menina britânica Madeleine McCann, de três anos na época, do apartamento de férias de sua família na Praia da Luz, em Portugal, em maio de 2007. A alegação foi feita hoje, 25, perante o Tribunal Regional de Braunschweig, onde Brueckner está sendo julgado por crimes sexuais não relacionados. Codin contou uma história que tem semelhanças impressionantes com a noite em que McCann desapareceu.



Crimes de Christian Brueckner Brueckner está cumprindo uma pena de sete anos de prisão pelo estupro em 2005 de uma aposentada americana, Diana Menkes, no Algarve, em Portugal. Ele está sendo julgado no tribunal distrital de Braunschweig por crimes sexuais sem conexão, supostamente cometidos no Algarve entre 2000 e 2017. Brueckner também é acusado de estuprar uma adolescente em sua casa na Praia da Luz e uma idosa em seu apartamento de férias. Ele também enfrenta uma acusação de sexo infantil por supostamente se expor a uma garota alemã em uma praia em Salema em abril de 2007. Sua acusação final está relacionada a uma suposta exposição indecente na frente de uma criança de 11 anos em 2017. Ele nega as últimas acusações, bem como qualquer envolvimento no caso McCann.

Caso Madeleine McCann: suspeito fica imóvel após tribunal mostrar fotos da criança Ainda durante o julgamento que aconteceu hoje, 25, Christian Brueckner ficou impassível ao ser confrontado com fotos e vídeos da jovem. Foi a primeira vez que imagens da desaparecida Madeleine foram exibidas no julgamento em andamento de Brueckner sobre crimes sexuais não relacionados. Madeleine havia sido mencionada apenas brevemente no julgamento, que está ocorrendo desde fevereiro. Mas hoje, imagens e fotos da criança foram exibidas no tribunal de Braunschweig. Elas incluíam as últimas fotos tiradas de Madeleine nas fatídicas férias de sua família em Portugal.