Lula: se Zelensky 'fosse esperto', diria que a solução para guerra é diplomática e não militar

O brasileiro também minimizou as críticas do presidente do Chile, Gabriel Boric, a setores da esquerda que não condenam o regime venezuelano. "Essência da democracia é as pessoas falarem o que querem falar. E a gente escutar o que a pessoa falou. Ele falou o pensamento dele, e eu jamais vou contestar. Se ele pensa aquilo que falou, ótimo. Não vi nenhuma coisa agressiva que o presidente Boric falou", declarou o petista.

Lula deu as declarações em Nova York antes de embarcar de volta ao Brasil depois de participar da Assembleia Geral da ONU.