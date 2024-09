Itamaraty: Lula quer mais venda do agro para México e volta do país a conversas sobre Venezuela

A ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o México, no fim de semana, tem como objetivo aumentar o comércio entre os dois países - as vendas de produtos agrícolas brasileiros teriam o principal potencial de crescimento - e deverá incluir conversas sobre Venezuela. O Brasil gostaria de atrair os mexicanos de volta para as discussões sobre a turbulência política no país vizinho.

As informações foram repassadas a jornalistas por diplomatas no Itamaraty, durante o que é conhecido como "briefing", nesta quarta-feira, 25. Trata-se do momento em que o Ministério das Relações Exteriores explica como será a próxima viagem do presidente da República ao exterior.

Lula embarca para o México no domingo, 29, por volta das 12h, e chega ao país no fim da tarde. Terá reuniões separadas com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e com a presidente eleita, Claudia Sheinbaum, no sábado, 30. Também participará do encerramento de um encontro empresarial com cerca de 400 empresários, sendo aproximadamente 150 brasileiros. Na terça, dia 1º, ele participará da posse de Sheinbaum e retornará ao Brasil. É possível que haja mais alguma reunião, mas ainda não há confirmação.