Israel intercepta míssil do Hezbollah que alcançou Tel Aviv pela primeira vez

"É a primeira vez que um míssil do Hezbollah alcança a área de Tel Aviv”, no centro de Israel, disse à AFP um porta-voz militar, antes de informar que o projétil "foi interceptado" pela defesa aérea.

O movimento islamista pró-Irã afirmou que o Mossad é "responsável pelo assassinato dos líderes" do Hezbollah "e pelas explosões de pagers e walkie-talkies", que deixaram dezenas de mortos na semana passada no Líbano.

Esta é a primeira vez desde o começo dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, após o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, que o grupo pró-Irã lança um míssil balístico contra Israel.

Desde segunda-feira, Israel efetuou uma onda de intensos ataques contra redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano, assim como nos subúrbios ao sul de Beirute, que deixaram mais de 550 mortos.