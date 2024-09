Hollywood é mais útil para Kamala por seu dinheiro do que pelo apoio, dizem especialistas

Estrelas como Taylor Swift e George Clooney declararam apoio à democrata Kamala Harris em sua campanha presidencial, no entanto, as celebridades são mais eficientes em arrecadar fundos do que em influenciar os eleitores, de acordo com analistas.

Kamala disfruta de um amplo apoio em Los Angeles, e a "Kamalamania" disparou na capital do entretenimento desde que ela substituiu Joe Biden como candidata democrata, segundo Ellen Goldsmith-Vein, produtora de Hollywood e renomada arrecadadora de fundos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Não estou dizendo que outras campanhas presidenciais, particularmente a de Hillary Clinton, não causaram um grande entusiasmo, mas esta parece transformadora, como a primeira (campanha) de Obama", disse à AFP.