Governo talibã do Afeganistão tenta aproximação com Brics

Os talibãs, cujo governo no Afeganistão não é oficialmente reconhecido por nenhum país do mundo, manifestaram na noite de terça-feira seu desejo de se aproximar dos Brics, um mês antes da cúpula do bloco na Rússia.

"Os países com recursos importantes e as maiores economias do mundo estão associados aos Brics, em particular a Rússia, a Índia e a China, membros-chave", disse o porta-voz adjunto do governo, Hamdullah Fitrat, aos jornalistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Temos boas relações econômicas e intercâmbios comerciais com eles e desejamos expandir (estas) relações e participar dos fóruns econômicos dos Brics", acrescentou.