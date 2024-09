Clima seco no Brasil eleva os preços da soja nos Estados Unidos

O clima seco no Brasil, durante o início do plantio da soja, está elevando o preço deste grão e do milho nos Estados Unidos. "O clima seco é um preocupação para o cultivo (...) de soja no Brasil", resumiu Sebatien Poncelet, da agência de informação sobre commodities Argus Media. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "No fundo, há uma pequena onda favorável às compras de matérias-primas, ligada ao corte de juros do banco central nos Estados Unidos e ao anúncio de medidas de estímulo econômico na China", notou.

Neste contexto, o preço do milho americano subiu na terça-feira à marca mais alta em quase três meses, e o da soja alcançou o máximo em quase dois meses. Cerca de 0,9% das terras dedicadas à soja foram cultivadas, segundo a empresa brasileira AgRural, frente a 1,9% na mesma época do ano passado. Este número esconde disparidades, já que o plantio está a todo vapor no Paraná, onde foram registradas chuvas abundantes na semana passada, mas outras regiões, como o Mato Grosso, continuam sofrendo com um clima seco e quente. Alguns observadores estão preocupados com o aumento da presença de cigarrinhas, sobretudo no sul. Favorecido pelo aumento das temperaturas, este inseto que atrapalha as lavouras atacou o milho argentino há alguns meses, o que levou a bolsa de grãos de Buenos Aires a revisar para baixo suas previsões de colheita para 2024.