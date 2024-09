Barça vence Getafe (1-0) e mantém campanha 100% no Espanhol

Com esta campanha perfeita, o clube catalão soma 21 pontos e é o líder isolado, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º, 17 pontos).

O polonês Robert Lewandowski marcou o único gol do jogo no primeiro tempo (19'), embora seus companheiros Raphinha e Lamine Yamal também tenham procurado ampliar em várias ocasiões.

Por sua vez, o Getafe continua afundado na zona de rebaixamento (19º, 4 pontos) e segue sem vencer até o momento nesta temporada.

No primeiro jogo do Barça desde a grave lesão do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, o jovem Iñaki Peña, de 25 anos, foi titular e teve protagonismo com uma grande defesa logo nos primeiros minutos, após uma cabeçada de Carles Pérez (8').

Já o goleiro do Getafe não teve a mesma sorte: David Soria saltou para tentar interceptar um cruzamento de Jules Koundé, mas não conseguiu segurar a bola, que caiu no centro da área. Lá, 'Lewa' apareceu para marcar seu sétimo gol na temporada e se manter como o artilheiro do Campeonato Espanhol.