Atlético-MG vence Fluminense (2-0) e vai enfrentar River nas semis da Libertadores

Com dois gols do atacante Deyverson, o Atlético-MG avançou às semifinais da Copa Libertadores-2024 ao vencer o atual campeão Fluminense por 2 a 0 (2 a 1 no placar agregado) nesta quarta-feira (25), em Belo Horizonte. Com domínio absoluto deste jogo de volta das quartas de final, o Galo conseguiu reverter a situação em que se encontrava, após perder por 1 a 0 no Maracanã há uma semana, com gols do irreverente atacante de 33 anos no segundo tempo (50' e 88'). "Graças a Deus [por ter conseguido marcar os dois gols], muitas vezes sou questionado sobre meu jeito de ser", disse o destaque da noite em meio às lágrimas.

O Fluminense, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se despediu com uma apresentação apagada, bem diferente do comprometimento ofensivo que o levou a conquistar sua primeira Libertadores no ano passado. Campeão do torneio continental em 2013 com Ronaldinho Gaúcho, o Atlético-MG disputará em outubro uma vaga na final contra o argentino River Plate, que eliminou o chileno Colo Colo (2 a 1 no agregado) na terça-feira, em Buenos Aires. A abertura do placar na Arena MRV parecia uma questão de minutos devido ao ímpeto avassalador com que os donos da casa iniciaram o jogo.

- Hulk perde pênalti - Empurrados por 43.659 torcedores, os jogadores comandados pelo técnico argentino Gabriel Milito tiveram quatro chances de gol muito claras no primeiro tempo. A mais evidente: o pênalti defendido por Fábio na cobrança do capitão Hulk logo aos 8 minutos, após um toque de mão na área do atacante colombiano Jhon Arias.

O ídolo do time mineiro cobrou sem muita força do lado esquerdo do veterano goleiro, que defendeu o chute sem muitas dificuldades. Ele voltaria a brilhar num chute cheio de veneno do lateral Guilherme Arana aos 20 minutos, cujo rebote foi novamente desperdiçado por Hulk. Fábio, de 43 anos, acompanhou de perto dois chutes de Gustavo Scarpa (18') e Rodrigo Battaglia (31') que quase foram parar no fundo da rede. A bomba do argentino explodiu na trave esquerda. Enquanto isso, o Fluminense não produzia nada no ataque. Fechado em seu próprio campo, o time carioca resistia aos ataques dos donos da casa enquanto seu técnico Mano Menezes parecia preocupado.

- A hora de Deyverson - Ao retornar do intervalo, o Flu deu a impressão de querer reagir, certamente sabendo que havia sobrevivido aos primeiros 45 minutos. Mas essa atitude durou pouco, até que Deyverson, que havia entrado no final do primeiro tempo para substituir o lesionado Bernard, desviou de cabeça no ângulo um cruzamento de Scarpa.

Mano Menezes reforçou a defesa com o lateral Marcelo e o zagueiro Antonio Carlos. Mas o Galo seguiu pressionando como num chute de pé esquerdo de Scarpa (58') que fez Fábio voar no ângulo superior esquerdo. O 2 a 0 parecia uma questão de tempo. E não só pelas sucessivas tentativas dos alvinegros, mas também porque o Fluminense não mostrava a menor reação ofensiva, nem mesmo com a entrada do atacante argentino Germán Cano a 25 minutos do final. Sem testar o goleiro Everson, que não viu um único chute a gol, os atuais campeões deixaram claro que o objetivo era forçar a decisão nos pênaltis.