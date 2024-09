Assange fará primeiro discurso desde que saiu da prisão

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, discursará na próxima semana no Conselho da Europa, em sua primeira intervenção pública desde que saiu da prisão em junho, informou sua organização nesta quarta-feira (25).

Em 1º de outubro, Assange, de 53 anos, deve comparecer a Estrasburgo, no leste da França, "para discursar na Comissão de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa".

O comparecimento ocorrerá após a publicação de um relatório da mesma Assembleia sobre "as implicações de sua prisão e seus efeitos mais amplos sobre os direitos humanos, em particular a liberdade do jornalismo", disse o WikiLeaks no X.