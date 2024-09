Argentina e Reino Unido anunciam acordo para retorno dos voos para Ilhas Malvinas

O arquipélago das Malvinas, que fica a 400 quilômetros da costa da Argentina e a quase 13.000 km do Reino Unido, foi cenário de uma guerra em 1982, que durou 74 dias e terminou com 649 argentinos e 255 britânicos mortos. Desde o conflito, a Argentina reivindica a soberania das ilhas por vias diplomáticas.

Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, e da Argentina, Diana Mondino, se reuniram na terça-feira Nova York e chegaram a um acordo para o retorno dos voos entre São Paulo e as Ilhas Malvinas com escala mensal em Córdoba, anunciaram os governos.

Em 2018, os voos da companhia Latam foram autorizados devido a um acordo entre os dois países, mas o Reino Unido os suspendeu em 2020 por motivos de saúde, durante a pandemia de covid.

Em março de 2023, a Argentina cancelou a permissão para o Reino Unido efetuar o serviço aéreo semanal de São Paulo até as Malvinas com escala mensal em Córdoba, devido à recusa britânica de operar voos diretos para o arquipélago a partir do território continental argentino.

Em fevereiro deste ano, Mondino expressou seu "mal-estar" a David Cameron, na época chanceler do Reino Unido, durante uma reunião do G20 no Rio de Janeiro, com uma visita do diplomata britânico ao arquipélago.