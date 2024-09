Zelensky diz no Conselho de Segurança que falta 'forçar a Rússia à paz'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira (24), no Conselho de Segurança da ONU, que deve-se "forçar a Rússia à paz, e que Moscou converteu o Irã e a Coreia do Norte em “cúmplices” do que chamou de "guerra criminosa" na Ucrânia.

“É exatamente isso que faz falta: forçar a Rússia à paz", disse Zelensky, durante uma reunião de nível ministerial sobre a Ucrânia. Um representante russo assistiu ao discurso, em que o líder ucraniano afirmou que os pedidos de paz feitos por Moscou não são sinceros.

"Sabemos que algumas pessoas no mundo querem falar com Putin para, provavelmente, ouvir que ele está incomodado porque estamos exercendo nosso direito de defender a nossa gente", disse Zelensky, que também mencionou o Irã e a Coreia do Norte, países acusados pelo Ocidente de fornecer armas à Rússia. O Irã negou ter enviado mísseis de curto alcance para aquele país.