Wall Street fecha em alta, após medidas chinesas

A recuperação pós-pandemia foi mais breve e menos robusta do que se esperava, lastreada por uma crise imobiliária, pelo consumo frágil e pelo desemprego alto, que afeta sobretudo os jovens.

Cerca de dois anos depois de eliminar as medidas restritivas contra a covid, a segunda economia mundial não consegue levantar voo, apesar dos passos dados pelas autoridades para relançar a atividade.

A bolsa sofria os efeitos da publicação da pesquisa do Conference Board sobre a confiança dos consumidores, que teve em setembro sua maior queda mensal em três anos, devido a preocupações sobre o emprego.

As medidas anunciadas pela China ajudaram Wall Street e em particular alguns "valores cíclicos", ou seja, sensíveis à conjuntura, observou O'Hare.

Para Carl Weinberg, da High Frequency Economics, o dado "valida a decisão do Fed (Federal Reserve, banco central americano) de baixar sua taxa de juros em meio ponto" porcentual.

A fabricante de máquinas Caterpillar (+3,98%), a Home Depot (+2,22%) e a Nike (+1,46%) estiveram entre os beneficiados.

Algumas empresas chinesas cotadas em Wall Street também ganharam terreno, em particular Alibaba (+7,88%) e suas concorrentes no mercado do comércio eletrônico PDD (+11,24%) e JD.com (+13,91%).

A Visa (-5,49%) amargou um forte prejuízo, depois do anúncio de uma ação do Departamento de Justiça por abuso de posição dominante.