Venezuela rejeita ordem de prisão 'nula' e 'ridícula' da justiça argentina contra Maduro

O governo venezuelano repudiou, nesta terça-feira (24), uma ordem de prisão "nula" e "ridícula" emitida pela justiça argentina contra o presidente Nicolás Maduro, acusado de violar os direitos humanos.

Na segunda-feira, a Câmara Federal de Buenos Aires decidiu pela captura do mandatário venezuelano, com a divulgação do alerta vermelho da Interpol, amparando-se no princípio da jurisdição universal.

"A Venezuela repudia a decisão nula de uma instância do desprestigiado poder judiciário argentino", afirmou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano em um comunicado.