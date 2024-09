Venezuela investiga site que arrecada fundos para promover 'queda' de Maduro

Uma contagem regressivaque deu início a uma arrecadação de fundos que promete "a queda" do governo do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, o pedido de um ex-Navy SEAL para "votar com dólares", notícias falsas e um apelo do presidente esquerdista para "polir os fuzis". Parece um filme, mas é real.

Acompanhado de uma agressiva campanha nas redes sociais, “Ya Casi Venezuela” é um site lançado há algumas semanas em meio às denúncias de fraude da oposição pela reeleição de Maduro em 28 de julho. A procuradoria venezuelana anunciou nesta terça-feira (24) que abriu uma investigação criminal.

A contagem regressiva marcava dias, horas, minutos e segundos até 16 de setembro, data que promovia como um marco para "um movimento" que faria "cumprir a vontade do povo venezuelano". Quando a contagem chegou a zero, após especulações de todo tipo, iniciou-se uma arrecadação de fundos com uma face pública: Erik Prince.