Trump promete tomar empregos de outros países para fortalecer economia dos EUA

Donald Trump prometeu que, se for eleito presidente em novembro, buscará trazer os empregos industriais que existem em outros países para os Estados Unidos e insistiu em aumentar as tarifas sobre as importações, apesar das críticas a essa medida.

"Com a visão que apresento (...), não apenas faremos com que nossas empresas não se mudem para terras estrangeiras, mas, sob minha liderança, tomaremos os empregos de outros países. Tomaremos suas fábricas", prometeu Trump em um discurso no disputado estado da Geórgia.

Com as pesquisas apontando para um cenário muito acirrado, o candidato republicano, assim como sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, busca conquistar os indecisos. O ex-presidente aposta em uma mensagem protecionista, na qual insiste no potencial industrial dos Estados Unidos.