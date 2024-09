Ten Hag diz que lesões graves são 'quase inevitáveis' com calendário tão carregado

O técnico do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, criticou o alto número de jogos na temporada, que torna "quase inevitáveis" as lesões graves, como aconteceu com o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, e o volante espanhol Rodri, do Manchester City.

O debate sobre o calendário do futebol europeu acendeu nos últimos dias, principalmente desde que Rodri falou na semana passada sobre a possibilidade de uma greve de jogadores como protesto.

Curiosamente, o volante do City sofreu uma grave lesão no joelho no empate em 2 a 2 com o Arsenal, no domingo.

Os principais clubes da Europa viram nesta temporada como o número de jogos aumentou nas competições continentais, com a mudança de formato dos torneios, e também com a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano que vem.