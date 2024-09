Suíça anuncia várias detenções por uso de 'cápsula' de assistência ao suicídio

O Ministério Público de um pequeno cantão no norte da Suíça, perto da fronteira com a Alemanha, foi informado na segunda-feira por um escritório de advocacia que "um suicídio assistido com o uso da cápsula Sarco havia ocorrido à tarde", segundo um um comunicado.

"O Ministério Público do cantão de Schaffhausen abriu um processo criminal contra várias pessoas por incitação e assistência ao suicídio, e várias pessoas foram detidas", informa a nota.

De acordo com a imprensa suíça, esta foi a primeira vez que o dispositivo, chamado de "sarco", de sarcófago, foi usado. "A cápsula de suicídio foi confiscada e (o corpo do) falecido foi levado para uma autópsia", indicou a polícia cantonal.