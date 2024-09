San Sebastián certifica seu amor por Johnny Depp

Aplaudido por seus seguidores, Johnny Depp aterrissou no Festival de San Sebastián, onde, nesta terça-feira (24), apresenta seu segundo longa-metragem como diretor, continuando com seu retorno ao mundo do cinema após ganhar um julgamento por difamação contra sua ex-mulher Amber Heard.

Depp, que se viu marginalizado por estúdios de Hollywood por seu midiático embate judicial com Heard, que o acusou de violência conjugal, chegou na noite de segunda-feira à cidade basca, no norte da Espanha, onde foi recebido por uma multidão na porta de seu hotel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O astro americano de "Piratas do Caribe" mostrará nesta terça-feira seu novo filme em sua faceta por trás das câmeras, "Modi, Three Days on the Wing of Madness", sobre o artista Amedeo Modigliani, em seção oficial, mas fora de competição.