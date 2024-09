"Rodri ficará afastado durante muito tempo", confirma Guardiola

"Rodri ficará afastado por muito tempo", confirmou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nesta terça-feira (24), sobre a gravidade da lesão do jogador espanhol, que machucou o joelho direito no domingo, no empate contra o Arsenal (2-2).

"Há várias opiniões, algumas dizem que é menos do que o esperado, mas infelizmente ele está lesionado e neste momento estamos aguardando suas últimas chamadas e a opinião dos médicos para saber exatamente de que tipo de cirurgia ele precisa", explicou Guardiola após a vitória por 2 a 1 sobre o Wafford na terceira fase da Copa da Liga.

De acordo com vários meios de comunicação, Rodri ficará afastado por vários meses porque precisará de uma cirurgia para uma ruptura no ligamento do joelho direito.