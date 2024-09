Reconstrução de Gaza, um objetivo difícil mas sonhado pelos moradores de Gaza

Youssef Hassouna with Robbie Corey-Boulet in Jerusalem

Youssef Hassouna with Robbie Corey-Boulet in Jerusalem Autor

O processo não foi perfeito - a ajuda que receberam pagou apenas por dois andares em vez dos quatro originais -, mas eles felizmente tiveram um lar, isto é, até as instalações serem alvos de novos bombardeios em outubro do ano passado.

"O pessimismo vem das más experiências com reconstruções no passado e da escala diferente desta destruição atual", afirmou Ghassan Khatib, ex-ministro de Planejamento palestino.

As respostas às guerras anteriores na Faixa de Gaza - em 2008-9, 2012, 2014 e 2021 - oferecem poucos motivos para acreditar que a recuperação desta vez será tranquila, disse Omar Shaban, fundador do think tank PalThink for Strategic Studies, sediado em Gaza.

Especialistas estrangeiros muitas vezes falharam em envolver os palestinos no planejamento e na implementação de projetos, de acordo com Shaban. Governos árabes prometeram grandes somas e depois não as liberaram.

O bloqueio israelense a Gaza, imposto após o Hamas assumir o controle do território em 2007, permaneceu, restringindo severamente o acesso a materiais de reconstrução.