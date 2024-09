Psicóloga analisa 'atuação' de acusados de estupro em caso Pelicot na França

Vários homens acusados de estuprar ou agredir sexualmente Gisèle Pelicot na França desenvolveram um mecanismo de defesa frente ao seu ego ferido, o que lhes permitiu "atuar", explicou nesta terça-feira (24) uma psicóloga durante o julgamento de grande repercussão.

Desde 2 de setembro, o tribunal de Avignon, no sul de França, julga 51 homens no caso de estupros a Gisèle Pelicot, cujo ex-marido Dominique a drogou durante uma década para a violá-la juntamente com dezenas de desconhecidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A principal vítima, que se tornou um símbolo da submissão química e da luta contra as agressões sexuais, esteve presente na audiência desta terça-feira, acompanhada pelo seu filho David, observou um jornalista da AFP.