Propostas do ministro do Interior geram polêmica na França

O novo ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau, gerou polêmica na França ao anunciar que utilizará "todas as ferramentas" para reduzir a migração, declarações criticadas até por seus aliados no governo.

Horas depois de assumir o cargo, Retailleau propôs na noite de segunda-feira, em entrevista ao canal TF1, restabelecer "o crime de estadia irregular" e reduzir a assistência médica básica aos migrantes sem documentos, por considerar que "a imigração em massa não é uma oportunidade para a França".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro do partido conservador Os Republicanos (LR) destacou ainda sua vontade de usar o seu "poder regulador" para reduzir a migração, sem a necessidade de passar pelo Parlamento. "Posso ir muito longe", disse.