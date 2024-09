Presidente do Irã diz estar 'pronto' para resolver o impasse nuclear com potências mundiais

Em seu primeiro discurso na Assembleia-Geral da ONU desde que se tornou presidente do Irã, Masoud Pezeshkian disse nesta terça-feira, 24, que Teerã está pronta para "se envolver" no acordo nuclear de 2015 e pediu aos Estados Unidos que iniciem uma nova era nas relações com o Irã. Em seu discurso, Pezeshkian ainda fez duras críticas às ações de Israel em Gaza e no Líbano, a quem acusou de crimes contra a humanidade. Em um aparente tom conciliatório, Pezeshkian fez um apelo para que os países envolvidos no impasse nuclear abandonem políticas de confronto e trabalhem para restaurar a confiança. Ele destacou que o Irã deseja estabilidade e segurança para todos, mas afirmou que "a segurança e os interesses de nenhum país podem ser alcançados à custa da segurança dos outros". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estamos prontos para nos engajar com os participantes do JCPOA se os compromissos forem implementados integralmente e de boa-fé", afirmou o presidente iraniano, que assumiu o cargo em julho, após a morte de Ebrahim Raisi em maio.

Pezeshkian criticou fortemente a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, sob a administração do ex-presidente Donald Trump. Na época, o republicano abandonou o pacto nuclear de Teerã de 2015 com seis potências mundiais e restabeleceu duras sanções ao Irã, o que Pezeshkian classificou como uma "estratégia de coerção". O iraniano ainda ressaltou que as sanções subsequentes atingiram a economia iraniana e a população civil, agravando a crise no país. Ao criticar a presença militar dos EUA na vizinhança do Irã, as sanções impostas ao país e a morte do general iraniano Qassem Soleimani em 2020, Pezeshkian afirmou durante seu discurso que é possível "ir além desses limites e começar uma nova era". "A nova era começa com o reconhecimento das preocupações de segurança do Irã, assim como com o trabalho conjunto em questões comuns", disse Pezeshkian, afirmando que sua mensagem é direcionada a todos os governos que seguem estratégias não construtivas em relação ao Irã.

Críticas a Israel Pezeshkian, cujo país é o principal aliado do grupo terrorista Hamas e do Hezbollah, também fez um apelo para que a comunidade internacional interrompa a violência em Gaza e no Líbano e instou um cessar-fogo permanente o mais rápido possível para "parar com a brutalidade insana de Israel no Líbano antes que coloque a região e o mundo em chamas". Ao mencionar os conflitos no Oriente Médio, o líder iraniano acusou Israel de crimes contra a humanidade. Segundo o presidente, o mundo "tem testemunhado a verdadeira natureza do regime israelense" e descreveu as ações de Israel como "genocídio, assassinato de crianças e terrorismo de Estado"